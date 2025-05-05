Нападение на певицу Надежду Кадышеву могло быть организовано украинской стороной. Соответствующую версию высказал блогер Вадим Манукян. Его мнение приводит издание «Абзац».

Манякун отметил, что Кадышева – «артист с патриотическими взглядами».

«Действительно, здесь может быть украинский след… Украинская сторона часто использует запрещенные приемы по отношению к публичным личностям. При этом наши враги втемную используют граждан для неблаговидных целей», - отметил собеседник издания.

В этой связи он вспомнил ситуацию с квартирой певицы Ларисы Долиной. Манукян считает, что артистов следует особенно охранять во время публичных мероприятий, так как зритель может напасть даже при отсутствии оружия. Блогер призвал не забывать о неадекватных фанатах – такие, считает он, в первую очередь становятся мишенью для украинских кураторов.

Продюсер заподозрил в нападении на Кадышеву пиар-ход

Напомним, на Кадышеву напали после концерта в Иванове. Зрительница зашла за кулисы после выступления и схватила певицу за шею.

Она объяснила, что действовала по указке корреспондента – журналисты предложили женщине подзаработать, устроив скандал. Другие детали нападавшая не раскрыла.