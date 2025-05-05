Похороны первой любви, развод с женой и конфликт с Шифриным: 85 лет Лиону Измайлову

5 мая исполнилось 85 лет сатирику Лиону Поляку, более известному под фамилией Измайлов. Писатель подчеркивал, что жил богато лишь в советские годы, несмотря на то что его монологи озвучивали многие именитые артисты. В юбилей знаменитости Starhit вспомнил его биографию.

Детство и студенческие годы

Лион Поляк родился 5 мая 1940 года в Москве. Своего отца он знал лишь по рассказам матери, поскольку мужчина пропал без вести в апреле 1943 года. Несмотря на это, мальчик рос оптимистом: с детства он записывал в тетрадь интересные истории и шутки. Мать решила не рисковать и направить его не по литературной стезе, а в авиамоторный техникум. Поляк прекратил обучение из-за ревмокардита, которым он заболел в тяжелой форме после купания в реке.

Позднее будущий писатель поступил в МАИ. Именно аббревиатура вуза подсказала артисту псевдоним, под которым Поляк станет известен — «ИзМАИлов». Уже позднее трансформируется в имя Лион Измайлов.

Сам вуз в шутку называли «театрально-спортивным» — из него вышло множество как творческих людей, так и спортсменов. В МАИ процветала самодеятельность и зарождался КВН, в рамках которого Лион начал писать номера для выступлений. Кроме того, там был общеинститутский коллектив самодеятельности «Телевизор». В 60-е Поляк поехал с его участниками на гастроли в Сибирь в качестве ведущего. Там он познакомился с будущим соавтором — Валерием Чудодеевым. Совместные рассказы сатирики подписывали псевдонимом «Измаиловы», символизирующим, из какого вуза они пришли.

Творческий путь

После окончания института Лион Измайлов несколько лет работал по профессии, пока творчество ее не вытеснило. Поворотным моментом для писателя стала публикация рассказа «Новая Мата Хари» на страницах «Литературной газеты». Уже после этого Измайлов регулярно появлялся среди авторов колонки «Клуб 12 стульев».

В 70-е годы Измайлов начал обучаться сценарному искусству в мастерской Георгия Данелии, в результате став самостоятельным юмористом. Также он работал для других комиков тех лет — Геннадия Хазанова, Евгения Петросяна, Светланы Рожковой, Яна Арлазорова и других. Также он работал для «Ералаша», написал тексты песен для Александра Добронравова, выпустил сборник «Хорошее настроение», ставил спектакли в театре юмора «Плюс» и вел телепередачи.

Вместе с тем Измайлов признавался, что богатым он был лишь в советские годы — тогда он получал тысячу рублей в месяц. Если раньше покупающих монологи артистов было много, то теперь писателей значительно больше, чем исполнителей. Сейчас сатирик живет на авторские отчисления и не жалуется на судьбу.

Первые романы

В студенческие годы Измайлов жил бурной личной жизнью. Ему не всегда хватало времени на учебу из-за свиданий, однако с подготовкой помогала сокурсница Лида. В один момент она обиделась и перестала помогать Лиону, поскольку он появлялся в ее жизни лишь во время экзаменов.

Вместе с тем главным романтическим интересом тех лет для Измайлова была Валя Гецова, которая училась на два курса младше. Студент долго не решался подойти к девушке, однако чувства оказались взаимны. Их история любви закончилась трагически.

«Через несколько дней она поехала к подруге готовиться к экзаменам. Туда заявился бывший парень подруги с самодельным пистолетом. Сказал Вале: "Уходи". Она отказалась — и он выстрелил ей в голову. Валю увезли в больницу, но, к сожалению, спасти не смогли. Вот такая трагедия», — рассказывал сатирик.

Через некоторое время Лион познакомился с девушкой Леной. Они встречались несколько лет, но Измайлов не спешил с предложением. Чем успешнее он становился, тем сильнее избранница изводила артиста ревностью, в результате попав в больницу с нервным срывом. Возлюбленные расстались, а после сатирик познакомился с некой Аллой — репортером газеты. Они поженились, но пробыли вместе всего год.

Две свадьбы с одной невестой

Главную женщину своей жизни Измайлов встретил в 1972 году, когда сказал другу, что может познакомиться с любой девушкой. Он указал на товароведа книжного магазина: под предлогом отыскать одно редкое произведение Лиону удалось заполучить номер телефона Елены. Так начались их отношения, а уже в 1975 году пара расписалась.

Спустя три года Елена и Лион чуть не разошлись на всегда. Как рассказывал Измайлов, супруге было тяжело уживаться в квартире с его мамой.

«Мне бы, дураку, снять квартиру, но я мать не мог оставить, у нее год назад ушел муж из жизни. А потом мама заболела, и я стал совсем психованным. Я был в общении совсем не очень. И мы разошлись. Мы ничего не делили, кроме книг. Она ушла к маме», — заявлял сатирик.

Еще через три года Измайловы развелись, однако уже через полгода Лион понял, какая это была ошибка. У артиста началась депрессия. Тогда Елена приехала и положила мужу в почтовый ящик открытку: это позволило возобновить их отношения и в 1983 году возлюбленные снова поженились. Единственной проблемой для них стало отсутствие детей, однако пара с этим смирилась.

Конфликты с коллегами и друзьями

Измайлов внешне казался неконфликтным человеком, однако в его жизни случались громкие ссоры. Например, сатирик был близок с Людмилой Гурченко — однажды он подарил актрисе их общую фотографию времен «Карнавальной ночи». Вместо благодарностей писатель выслушал длительную тираду с нецензурными выражениями.

«Позже Гурченко мне объяснила, что просто терпеть не может напоминаний о возрасте. К счастью, мы быстро помирились, но для меня это было ударом», — вспоминал Лион Измайлов.

Еще один скандал произошел после смерти сатирика Виктора Коклюшкина. СМИ писали, что Лион якобы негативно отозвался об одном из его исполнителей, Ефиме Шифрине. Он утверждал, что артист прославился благодаря Коклюшкину, но якобы оказался неблагодарным и перестал общаться с автором. Сам Шифрин побывал на похоронах, а после заявлял, что Измайлов поступил не по-мужски, неверно продиктовав сокращение их общения. Лион парировал, что не называл Шифрина неблагодарным, а его слова вырвали из контекста и перервали.