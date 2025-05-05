Не пропустил пешеходов: в Сети удивлены поведением Тимати за рулем

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) не пропустил пешехода, когда ехал за рулем своего Lamborghini Diablo стоимостью 50 млн рублей. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на кадры, опубликованные в социальных сетях.

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По словам мужчины, сперва он не заметил рэпера, который решил не пропускать его на пешеходном переходе. Комментаторы обратили внимание, что маленькие дети Юнусова едут вдвоем на одном пассажирском сиденье, без детского кресла.

После в соцсетях появилось другое видео, на котором видно вышедшего из машины Тимати. Дорогостоящее авто по какой-то причине скатилось назад и врезалось в стоящий Mercedes. Его охранник пытался остановить иномарку, но безуспешно. Сам музыкант не особо испугался за машину, лишь ненадолго обернувшись.

Ранее рэпер оправдался за фото с грустной дочерью Алисой. Причиной обсуждения стал сделанный во время отдыха снимок, на котором девочка стоит с серьезным видом. Юнусов подчеркнул, что у него «не блогерская семья», а заставлять детей изображать эмоции он не собирается.