Статус секс-символа, насилие мужа и смертельная болезнь: жизнь Ирины Салтыковой

5 мая певице Ирине Салтыковой исполняется 59 лет. В столь зрелые годы артистке удается сохранять внешнюю молодость и стройную фигуру, даже без услуг пластических хирургов. Из-за этого ее часто считают сестрой 37-летней дочери Алисы.

Однако в личной жизни исполнительнице повезло не так, как с генетикой. Брак с Виктором Салтыковым был счастливым лишь в первые годы, а после завести официально зарегистрированные отношения ей так и не удалось. Starhit вспомнил биографию артистки в ее день рождения.

Детство и знакомство с Салтыковым

Ирина Сапронова родилась 5 мая 1966 года в Тульской области. По рассказам артистки, у нее была обеспеченная семья: отец работал машинистом, а мама трудилась в детском саду. Однако все изменилось, когда главу семейства парализовало.

«Жить стало сложнее. Я окончила строительный техникум, потом институт. По специальности работать не пошла, устроилась секретарем, машинисткой. Хотя я вообще математик, мне точные науки легко давались», — поясняла Салтыкова.

Артистка могла построить не только музыкальную, но и спортивную карьеру: в детстве она серьезно занималась гимнастикой и выигрывала призовые места на городских соревнованиях. В мир шоу-бизнеса Ирину в конечном счете подтолкнуло желание покинуть Новомосковск и обосноваться в столице.

Летом 1986 года девушка отправилась с подругой на концерт группы «Форум», солистом которой был Виктор Салтыков. После концерта музыканты решили пригласить их в ресторан, а финальным аргументом стали цветы от фронтмена.

«Ну и все, так мы гуляли. На следующий день договорились встретиться в восемь вечера. А дня через три-четыре они должны были уезжать. Я поехала его провожать до теплохода. Мы молчали, потом быстро сказали «пока», поцеловались, я развернулась и пошла, а у меня слезы градом. Оборачиваюсь: и он такой же, в слезах», — делилась Салтыкова.

Новая встреча произошла уже в Санкт-Петербурге — Ирина приехала на концерт к возлюбленному. После они «потерялись», вновь встретившись уже в Москве, когда Виктор приехал для очередного выступления. Вскоре влюбленные сыграли пышную свадьбу в гостинице «Интурист», Ирина взяла фамилию супруга, а в 1987 году у нее родилась дочь Алиса.

Развод с Салтыковым

Брак просуществовал восемь лет. Долгое время никто не знал, почему музыканты разошлись, как и подробности их семейной жизни. Салтыкова рассказывала, что «кошмар» начался с третьего года совместной жизни — Виктор стал пить и бить возлюбленную. На пятый год брака Ирина угрозой развода пыталась заставить мужа закодироваться, но не выдержала и выгнала Салтыкова.

Сойтись обратно помог случай. Салтыков забрал из дома три телевизора и видеомагнитофон, узнав, что у супруги появился новый ухажер. Однако имущество украли: Ирина и Виктор подали заявление в полицию, после чего снова начали жить вместе. Музыкант закодировался и не пил целый год.

«Но следующие два года были снова ужасны, и я опять его выгнала», — резюмировала Салтыкова.

В конечном счете алкоголь, пьяные выходки Виктора и рукоприкладство стало причиной развода. Ирина подчеркивала, что тогда не могла ему ответить, поскольку была «милой скромной девочкой», боялась супруга и не могла себе такого позволить. Виктор на момент окончательного встречался с Ириной Метлиной, которая была беременна и в итоге стала его второй супругой.

«Это было нереально тяжело. У меня умер папа, и через 45 дней я разошлась с Салтыковым. Для меня это был двойной удар. Из-за стресса после развода у меня обнаружили онкологию. Я плакала днями и ночами, ничего не соображала», — рассказывала Салтыкова.

В интервью Ирина подчеркивала, что тогда дала себе слово больше никогда не звонить бывшему мужу. Его она сдержала. О своей болезни она также больше не рассказывала — по всей видимости, онкологическое заболевание выявили на ранней стадии и успешно вылечили.

Успех в музыке и статус секс-символа

Впервые в качестве артистки Салтыкова попробовала себя еще в 80-х — тогда в группу «Мираж» после ухода Натальи Ветлицкой потребовалась еще одна солистка. Ирина выглядела эффектно и умела себя подать, из-за чего руководители коллектива одобрили ее кандидатуру. Однако разорваться между маленькой дочкой и гастролями женщина не могла, из-за чего покинула коллектив спустя год.

Следом Салтыкова начала работать варьете ресторана «Дели», а полноценно музыкой занялась после провала ее бизнеса. Тогда артистка вложилась в торговые палатки, но прогорела, в результате инвестировав в свою музыкальную карьеру оставшиеся деньги.

Позднее, в 1994-м году будущая знаменитость выступила в кинотеатре «Варшава» с композицией «Отпусти меня», а следом записала песню «Серые глаза». Автором музыки стал Олег Молчанов, который когда-то сотрудничал с Ветлицкой. Последняя после этого начала заявлять в интервью, что Салтыкова ее копирует.

«Мы с Натальей были подругами. А потом я запела, и она перестала со мной здороваться. А от всех наших общих знакомых я слышала «хорошие» вещи от нее в мой адрес», — комментировала разлад с коллегой Ирина.

Дебютный альбом Салтыковой «Серые глаза» стал хитом. Певица работала без продюсера, а на релиз потратила деньги, вырученные от продажи драгоценностей, в том числе и кольца, подаренного Салтыковым. Вместе с тем самодеятельная артистка стала объектом критики: кому-то не нравился образ Ирины, другим — простые тексты и вызывающие клипы. Не менее успешной стала песня со второго альбома «Голубые глазки», ну а третью пластинку Салтыкова посвятила дочке, потому и назвала ее «Алиса». Она называла ее своим главным достижением и поддержкой.

На пике своей популярности артистка считалась секс-символом. Например, номер журнала Playboy с кадрами Салтыковой выпустили дополнительным тиражом. Тогда же она снялась в фильме «Брат-2», а также начала появляться и в других проектах.

Неудачи в любви

Недостатка в мужском внимании певица не испытывала, однако после развода с Салтыковым ни один ее роман не закончился браком. Через четыре года она завязала отношения с женатым мужчиной, который давно разъехался с супругой. Влюбленные пробыли вместе шесть лет, а расстались по глупости. При этом Салтыкова считает эти отношения одними из самых счастливых в жизни. Следующий союз с человеком, который был младше артистки на восемь лет, таким не был.

«Мы были вместе шесть лет, два из которых он употреблял наркотики. Причем я даже не знала об этом! Видела какое-то очень странное поведение: реакция на все обыденные вещи была абсолютно другой. Мне очень неприятно вспоминать этого человека, ту историю и время», — отмечала Салтыкова.

Позднее у артистки произошел роман с хоккеистом Павлом Буре, однако пара рассталась из-за измен спортсмена. После этого у Салтыковой были непродолжительные отношения с бизнесменом Александром Кармановым, который позднее женился на подруге певицы, солистке «Блестящих» Ольге Орловой.

В последние годы Салтыкова не любит делиться подробностями личной жизни. В 2018 году она обмолвилась, что счастлива рядом с неким «надежным мужчиной», однако его имени публично так и не назвала.