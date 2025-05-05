Сыну солистки легендарной группы t.A.T.u Лены Катиной от бизнесмена Дмитрия Спиридонова в июле исполнится 2 года. В столь раннем возрасте мальчик уже учится водить автомобиль. По крайне мере, так говорит его папа и подтверждает свои слова видеороликом. Его супруг артистки опубликовал в своём аккаунте в Инстаграм*. В кадре ребёнок сидит за рулём... на коленях у Дмитрия и проявляет неподдельный интерес к процессу вождения.

«Ну что же, а мы приступаем к обучению юнца ездить за рулём. На два километра в час по безлюдным дорогам, естественно... Всё безопасно, под контролем. Да, сынок? Нравится тебе за рулём? На дорогу-то смотри! Да, и рулём надо аккуратно», — спокойно рассказывает Дмитрий. «Вот так и живём, мои дорогие, с ранних лет всё, с ранних лет на до всё-всё-всё успеть», — подытожил Спиридонов, обращаясь к аудитории.

Недавно муж Лены Катиной рассказал страшную историю (с благополучным концом) о том, как их годовалый ребенок чуть не погиб. Дмитрий признался, что буквально «вытащил сына с того света».