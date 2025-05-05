Телеведущая Лариса Гузеева должна налоговой более 1 млн рублей
У ведущей «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой образовался долг перед ФНС. Артистка должна налоговой более 1 млн рублей.
По данным Telegram-канала «Светский хроник», сумма долга 65-летней знаменитости на сегодняшний день составляет чуть более 1 млн рублей.
У Ларисы Гузеевой есть ИП, которое специализируется на творческих видах деятельности.
Звезда «Жестокого романса» уже попадала в поле зрение налоговиков в 2023 году. Тогда были остановлены операции по двум банковским счетам телеведущей.
Сама Гузеева пока никак не прокомментировала информацию о наличии у нее задолженности.