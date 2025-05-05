СМИ: лишенный гражданства РФ комик работал с «Вечерним Ургантом»

Автор «Царьграда» Александр Бабицкий назвал лишение российского гражданства двух комиков знаковым событием. Бабицкий обратил внимание, что один из них был сценаристом шоу «Вечерний Ургант».

В апреле 2025 года стало известно, что комиков Дмитрия Романова и Славу Комиссаренко лишили российского гражданства по инициативе ФСБ и запретили им въезд в страну. В спецслужбе подчеркнули, что на своих концертах в странах ЕС Комиссаренко и Романов «выступают против проведения специальной военной операции», а также «транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России».

В ФСБ заявили, что действия комиков создают угрозу национальной безопасности России. В сообщении спецслужбы также подчеркивалось, что оба комика покинули РФ, а Романов после отъезда был волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.

Бабицкий считает, что к Романову «стоит присмотреться повнимательнее». Автор статьи назвал комика одним из ведущих сценаристов шоу «Вечерний Ургант».

Бабицкий задался вопросом, было ли лишение гражданства Романова «каким-то отдельным случаем», или в России решили отказаться от позиции «нет, ну так-то он патриот, просто немного испугался» в отношении некоторых знаменитостей.