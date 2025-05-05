Сати Казанова: "15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа"

В 2017 году певица Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Говорят, в шоу-бизнесе эта новость стала сенсацией. По слухам, за привлекательной артисткой ухаживали гораздо более влиятельные мужчины, один из которых и вовсе подарил ей квартиру в Москве.

В интервью Светлане Бондарчук певица не скрывает, что давным-давно ей действительно нравились совсем другие мужчины, не похожие на ее нынешнего избранника. Более того, в ту пору на Стефано бы она даже не взглянула.

"15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа. Я бы его даже не заметила, не распознала бы этих качеств, если бы не прошла через те тумаки и шишки, через которые я прошла. Я очаровывалась мужчинами, их властью, богатством, масштабом личности. Только со Стефано я поняла, что этот масштаб не всегда про внешние подтверждения. Жизнь привела меня к простоте", - рассказала Казанова.

Осенью 2024 года Сати и Стефано стали родителями. У них родилась дочь, имя и лицо которой они тщательно скрывают. Беременность, впрочем, певица тоже не спешила афишировать. Лишь когда большой живот стало невозможно прятать, Казанова призналась, что ждет ребенка.

Певица рассказала, что у нее был трудный и сложный путь к материнству. Однажды у нее и вовсе случилась замерзшая беременность. Поэтому рождение дочери стало поистине долгожданным событием. Также Казанова объяснила, почему пока не хочет показывать наследницу:

"Это мой инстинкт материнский — ее защищать, оберегать и закрывать от общества. Во-первых и в-главных, она пока маленькая. У нее нет, как я верю, такой определенной защиты, она еще хрупкая очень. Я так её чувствую. Это просто мой материнский инстинкт. Это не потому что так принято эзотерически или еще что-то. Это мой инстинкт материнский ее защищать, оберегать и закрывать от общества. Ну хотя бы три-четыре годика еще. Я не знаю, это как почувствую. Мы с мужем абсолютно единогласны в этом. Имя тоже несёт вибрацию, конечно, человека. И как-то мы решили это оставить в тайне".

Тем не менее, Сати рассказала, что, по ее мнению, дочь похожа и на Стефано и на нее и даже на ее отца.