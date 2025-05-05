На Дэвида Бекхэма пожаловались из-за шумной вечеринки в честь 50-летия

На футболиста Дэвида Бекхэма пожаловались из-за шумной вечеринки в честь 50-летия. Об этом сообщает Daily Mail.

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Футболист с размахом отметил юбилей в ресторане с голливудскими звездами. Среди гостей были Том Круз, Ева Лонгория, Гордон Рамзи, а также родственники Дэвида.

По информации источника, вечеринка продлилась до утра следующего дня, что не понравилось жителям соседних домов. Из-за шума они вызвали наряд полиции.

«Вечеринка Дэвида действительно удалась, и чем дольше она продолжалась, тем громче становилась музыка. Некоторые соседи были недовольны, когда в два часа ночи было так шумно, и выглядывали из окон, чтобы посмотреть, откуда доносится шум», — рассказал инсайдер.

После приезда полиции в заведении выключили музыку.

Также инсайдер отметил, что на вечеринке не было старшего сына Давида с женой, которые даже не поздравили его в соцсетях. Это спровоцировало разговоры о разладе в семье.