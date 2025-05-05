Вильма Кутавичюте вспомнила, как поступала в ГИТИС, не зная русского языка

36-летняя Вильма Кутавичюте могла бы остаться в родной Литве и пытаться построить кинокарьеру на малой родине, но актриса явно не ищет легких путей. Еще в юности она мечтала о переезде в Россию, будто чувствовала, что именно здесь ее ждет не только успех в профессии, но и личное счастье.

В эксклюзивном интервью журналу WomanHit звезда сериалов «Метод−2», «Трудные подростки», «Воскресенский» и многих других рассказала о том, как ей удалось поступить в ГИТИС, совершенно не зная русского языка. Будучи родом из твореской семьи, Вильма была «обречена» блистать на сцене. Мама Кутавичюте в юности была балериной, и поначалу отдала дочь в танцы, но потом решила сделать из нее пианистку.

Однако учеба в музыкальной школе казалась девочке настоящим мучением.

«Радость была только в том, что меня отдали учиться на фортепиано, и не надо было тащить домой виолончель. Или еще хуже, тубу, например. Короче говоря, во втором классе я сказала, что, если меня не заберут, я убегу из дома, и целый день просидела в шкафу в знак протеста. Но в итоге мне пришлось отучиться еще пять лет. После чего с музыкой было покончено», — смеется звезда.

К переезду в Москву Кутавичюте старательно готовилась, посещала в Литве репетитора по русскому языку, однако многие нюансы ей оставались непонятны. В итоге к моменту поступления в ГИТИС Вильма знала только родной литовский, «универсальный» английский, ну и несколько слов на русском. Среди них она особо выделяла слово «штука», которым могла объяснить буквально каждую свою мысль.

Актриса уверена, что именно пробелы в знаниях языка помогли ей глубже прочувствовать все нюансы взаимодействия с сокурсниками и преподавателями. Общаться порой приходилось на уровне жестов и мимики, улавливая тонкости настроения собеседника:

«Я желаю каждому хотя бы раз жизни попробовать провести день в коллективе, который говорит на непонятном тебе языке. Ты беспомощен, лишен самого себя, своего бэкграунда, своего остроумия, юмора. Это все похоже на фильм 'Трудности перевода». Ты следишь за жестами людей, ловишь отдельные слова, пытаясь понять смысл, повторяешь фразы пассажиров в метро, ты как бы пытаешься «присвоить этот мир».

Уже спустя полгода учебы Кутавичюте успела выучить язык на том уровне, что был необходим ей для работы и общения в обычной жизни.