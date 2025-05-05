Куда пропала и как сейчас выглядит Алена Апина

60-летняя певица Алена Апина рассказала, что приняла участие в съемках кино. Алена поделилась творческими планами в соцсети.

В последнее время Апина перестала выходить на связь и появляться в медийном пространстве. Как выяснилось, «исчезновение» певицы связано со съемками в кино. В личном блоге помолодевшая и постройневшая знаменитость показала кадры с площадки.

«Если вы думаете, что я пропала, то я не пропала. Я просто снимаюсь в кино. Вот мой кинодомик. Вот такой он красивый, мал да уютен», — высказалась она.

Также в кадр попали стол с микроволновкой и кровать, на которой спит артистка.

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По словам Алены, в свободное время от кино она продолжает выступать. Кроме того, совсем недавно певица взяла из приюта собаку, которой она также уделяет много внимания.

Напомним, артистка уже принимала участие в съемках кино. В прошлом году она появилась в сериале о группе «Комбинация».

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