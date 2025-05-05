Балерина Волочкова выразила признательность своей домработнице Лоле
Балерина Анастасия Волочкова поблагодарила свою домработницу Лолу, которая помогает ей уже около 10 лет. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети артистки балета.
"Любимая Лолочка – мое все! Мы вместе 10 лет! А завтра для многих зрителей она может стать подмогой и спасением", – написала Волочкова в личном блоге.
Отмечается, что домработница Лола помогает балерине не только по дому, но и частично выполняет функции ее PR-директора.
Ранее у дочери Волочковой Ариадны прошла свадьба.
Возлюбленные тихо расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, а также обвенчались в одном из храмов Северной столицы. Артистка балета недолго пробыла на свадьбе, уехав в расстроенных чувствах. По данным портала 78.ru, у Волочковой произошел конфликт с зятем: более того, дело якобы дошло до драки.
До этого Волочкова негативно отзывалась о свадьбе ее дочери. Ей не понравилось, что пара решила не приглашать на торжество представителей СМИ.
"Значит, у тебя рыльце в пушку, значит, тебе есть что прятать", – заявила она супругу дочери.
Кроме того, артистка отметила, что дочь могла бы с уважением относиться к ее достижениям. По словам балерины, Ариадне стоит ставить в пример то, через что прошла мать.
Также она считает, что пара расстанется менее чем через год.