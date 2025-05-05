Тимати оправдался за фото с грустной дочерью

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил подписчикам, которые обратили внимание на то, что его дочь Алиса выглядит слишком несчастной на отдыхе. Как сообщает Starhit, в соцсетях он подчеркнул, что не пытается «создавать идеальные картинки».

Обсуждение запустила новая фотография, которая появилась в соцсетях Тимати. На снимке девочка позирует в белом купальнике, скрывая взгляд за большими солнцезащитными очками. При этом Алиса не улыбается и выглядит серьезной.

«А почему все должны улыбаться на фото? Я не пытаюсь создавать идеальные картинки и удовлетворять хотелки фолловеров. Если в этот день Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьезной», — написал Тимати в ответ на один из комментариев подписчиков.

Рэпер подчеркнул, что не стремится показать кадры идеальной жизни, потому что его семья — «не блогерская». По словам Юнусова, он никогда не будет заставлять детей улыбаться, если они этого не хотят.