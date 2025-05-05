Shaman и Мизулина устроили двойное свидание с Лепсом и Кибой

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина намекнула в Telegram-канале, что сходила на двойное свидание со своим возлюбленным певцом Shaman (Ярославом Дроновым) и парой Григория Лепса с молодой невестой Авророй Кибой.

Мизулина опубликовала в личном блоге снимок тарелки, подписанной ею самой, Дроновым, Лепсом и Кибой. Из соцсетей Авроры Кибы в свою очередь стало известно, что знаменитости провели минувший вечер вместе в ресторане.

9 марта Екатерина Мизулина и певец Shaman официально подтвердили свой роман во время сольного концерта артиста в «Live Арене».

© Telegram-канал «Екатерина Мизулина»

Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Она лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой.