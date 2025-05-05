«Давно так не переживал»: сын Андрея Черкасова перенес операцию

Пятилетний сын телеведущего Андрея Черкасова Святослав перенес операцию по удалению аденоидов. Как сообщает Starhit, о своих переживаниях он рассказал в социальных сетях.

По словам экс-участника «Дома-2», он и его супруга Кристина долго раздумывали насчет хирургического вмешательства. Они не хотели, что Святослав ложился под наркоз.

«Спустя пару дней можем уже об этом рассказать спокойно. Признаюсь честно, давно так не переживал», — рассказал телеведущий.

Черкасов также рассказал, что аденоиды у Святослава перешли уже в третью стадию, из-за чего ребенку стало трудно дышать. Он отметил, что сам мучается от увеличенных гланд и не против операции по их удалению, однако положить собственного ребенка «под нож» — крайне тяжело.

Кристина Черкасова также поделилась переживаниями в соцсетях. Она отметила, что мальчику будет непросто восстановиться после операции, однако удаление положительно аденоидов отразится на состоянии Святослава.