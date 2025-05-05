Брухунова жестко раскритиковала супругу Ивана Янковского

Татьяна Брухунова осталась недовольна появлением актрисы Дианы Пожарской, супруги Ивана Янковского, в фильме «Кракен».

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Жена Евгения Петросяна после просмотра киноленты жёстко прошлась по актёрской игре Пожарской, заявив, что та не справилась с поставленной перед ней задачей. Пост на эту тему появился в личном блоге Брухуновой в запрещённой соцсети.

«Актёрски просела единственная женская роль. К сожалению, Диана Пожарская не справилась с персонажем. Её геолог получилась плоской и пустой. Нет глубины пережитого ужаса, нет тепла зародившегося чувства. Это особенно бросается в глаза на фоне выразительных и более прописанных даже второстепенных персонажей. Они, несмотря на ограниченное экранное время, выглядят живыми и интересными», — написала Татьяна.

Мнения поклонников Татьяны разделились. Одни согласились с ней, другие же заметили: если Диана не понравилась Брухуновой, это вовсе не означает, что она не справилась с ролью.