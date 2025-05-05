Гагарина в Дубае, Валюшкина — на Диком Западе: как звезды отдыхали на майские

Выходные в честь Праздника Весны и Труда прошли и соцсети полны фотографиями с отдыха. Как пишет Starhit, звезды тоже делятся кадрами из своих путешествий — многие из них предпочли уехать в жаркие страны.

Например, певица Полина Гагарина провела первые дни мая в Дубае, где сняла шикарную виллу. Для подписчиков она сделала тур по дому: в доме несколько этажей, огромная терраса и личный бассейн. Отдыхала исполнительница со всей своей семьей, в том числе и с мамой.

«Наслаждаемся каждым моментом. Всем чудесных майских праздников и побольше теплых дней рядом с близкими!» — написала артистка.

Дубай решили выбрать и другие знаменитые россияне — певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. Они искупались в заливе и опубликовали шуточное видео, на котором артистка держит супруга на руках. Также ОАЭ посетила ведущая Ксения Бородина — она поехала туда с дочерями и подругами, без жениха Николая Сердюкова.

«Вообще, у нас супер-насыщенная программа в Дубае. Каждый день расписан. Мы все время что-то себе придумываем, чтобы было весело. Сегодня музей, потом у нас классный ресторан, потом у нас концерт», — рассказывала она.

Музыкант Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская посетили Мальдивы. Там они гуляли по песчаному пляжу и наслаждались закатом. Также Подольская похвасталась, что занялась исследованием подводного мира: она занималась дайвингом.

Актриса Елена Валюшкина предпочла курортам активный отдых в США — знаменитость посетила Гранд-Каньон и отправилась в путешествие по реке Колорадо. Над последней она уже успела пролететь на вертолете.