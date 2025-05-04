Асмус поразила поклонников акробатическими трюками

Кристина Асмус занималась спортивной гимнастикой. У нее даже есть звание кандидата в мастера спорта. Накануне актриса выложила в социальную сеть видеоролик, где показала, как лихо она выполняет трюки на спортивном снаряде.

Она выполнила зрелищное сальто в воздухе, покрутившись на руках. В конце ролика артистка показала израненные руки с мозолями

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Поклонники и коллеги актрисы были поражены, пишет издание Тhevoicemag.

«Где-то на половине круга у меня отнялись бы ноги, руки и мозги! Ты — сила!!!» — написала Зоя Бербер. Вот это да!» — восхитилась Виктория Дайнеко. Кто ты, воин?» — спросила Юлианна Караулова.

Напомним, что артистка травмировалась на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в декабре 2024 года. Она поскользнулась на мокром полу и упала во время исполнения хореографических движений. Артистке сделали операцию. В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что, помимо передней крестообразной связки, Асмус также порвала мениск.