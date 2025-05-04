Полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги

Концерт Леди Гаги в Рио-де-Жанейро собрал более 2 миллионов человек. Выступление прошло накануне на легендарном пляже «Копакабана» и было бесплатным для всех желающих. Полиции удалось предотвратить теракт, который бы, без сомнения, принес гибель многим людям.

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Как пишет Телеграм канал- SHOT, группа злоумышленников подговаривала подростков, чтобы те взорвали бомбу и бросали бутылки с зажигательной смесью во время концерта. Полиция заранее провела операцию и задержала организатора возможного теракта и подростка, которые вербовали юношей и девушек в интернете.

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Концерт Леди Гаги смог приблизиться к концерту Queen в Сиднее, который прошел 26 апреля 1985 года. Мероприятие собрало свыше 2 миллионов зрителей. 4 мая 2024 года Мадонна выступала на пляже Копакабана перед 1,6 миллиона фанатов.