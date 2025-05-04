Продюсер заподозрил в нападении на Кадышеву пиар-ход

Павел Рудченко, продюсер и музыкальный критик, считает, что нападение на Надежду Кадышеву может быть историей, разработанной пиар-командой артистки. Эксперт отметил, что нередко знаменитости подогревают внимание к себе при помощи различных инфоповодов, пишут news.ru.

«Это не новость. Очень часто, чтобы привлечь внимание журналистов, чтобы как-то в том смысле подогреть внимание к определенным артистам, создавались инфоповоды всевозможных каких-то нападений, каких-то событий. И вполне возможно, даже такая история, которую мы сейчас обсуждаем, возникла неспроста, а именно чтобы подогреть определенное внимание и так к уже разогретой Надежде Кадышевой», — сказал Рудченко.

Павел напомнил, что Кадышева и так привлекла огромное внимание аудитории. Но теперь следует это внимание удерживать, что много труднее.

«То есть к ее персоне не нужно привлекать внимание, она и так пестрит в инфополе. Но именно удержать внимание стоит многого. Эта новость ротировалась очень хорошо», — уточнил продюсер.

Нападавшая на Кадышеву вышла на связь после инцидента

Напавшая на Надежду Кадышеву в Иванове девушка объяснила мотив своего поступка. В беседе с журналистом неизвестная, назвавшаяся «фанаткой» певицы, заявила: она действовала по указке с целью добыть эксклюзив.