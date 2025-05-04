Соседов саркастически высказался по поводу таланта Орбакайте

Кристина Орбакайте получила запрет от властей Латвии на въезд в страну. Певица, заявила, что считает подобные действия нарушением прав и свобод как артистки и человека. Она будет обжаловать запрет в суде.

На фоне этого скандала Сергей Соседов в «Переговорке» на «Радио 1» высказался по поводу значимости Орбакайте как певицы. Музыкальный критик убежден: если бы Кристина не была дочкой Примадонны, о ней вообще никто и никогда не узнал бы, пишут 7days.

«Ну как она начинала? Ну дочка Пугачевой, все ясно: тыр-пыр восемь дыр. Какой там был голос?» - посмеялся он.

Правда, тут же отметил невероятную работоспособность Орбакайте, которая смогла развить очень скромные вокальные данные до профессионального уровня.

Распоряжение латвийских властей не только привело к отмене запланированного концерта Орбакайте в Юрмале, но и поставило под вопрос ее возможность посещать любимое место отдыха. У артистки в Юрмале находится трехкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров, оцениваемая более чем в 40 миллионов рублей. Таким образом, под угрозой оказались и традиционные летние поездки на Балтийское побережье