Карнавал собирается выйти на международную арену

Валя Карнавал, которая когда-то начинала свой путь к славе с роликов в TikTok, сейчас имеет 7,5 миллионов подписчиков в соцсетях. Теперь 23-летняя девушка не только блогер, но и певица и телеведущая.

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Как пишет «Комсомольская правда», теперь Валя решила попробовать кардинально новое» и записала песню в непривычном для себя стиле. Композиция называется «Кофеин». Но девушка шагает дальше - Валя сообщила в Telegram-канале, что готовит к выходу первый трек на английском языке.

«Чуваки, вы это ждали, и это свершилось! Мы записываем «Кофеин» на английском, и это звучит… Это звучит!» — заявила Валя.

Недавно Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) поступила в московский вуз без сдачи экзаменов и была раскритикована. 23-летняя исполнительница поступила в Финансовый университет в конце учебного года.