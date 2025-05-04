Адвокат оценил возможность Орбакайте выиграть суд у властей Латвии
Кристина Орбакайте заявила, что намерена бороться с решением латвийских властей, запретивших ей въезд в страну.
Звездный адвокат Андрей Алешкин рассказал журналистам «ФедералПресс», что возможности Аллы Пугачевой могут ей помочь.
«По моему мнению, давление на Орбакайте сейчас излишне. Уверен, решение Латвии может быть пересмотрено. Как я полагаю, политического веса мамы (Пугачевой) может быть достаточно, чтобы преодолеть это недоразумение. В худшем случае можно обратиться в суд. Любое решение может быть оспорено», – объяснил Алешкин.
Стало известно о возвращении Орбакайте в Россию
Недавно эмигрировавшая в США Кристина Орбакайте получила запрет на въезд в Латвию. Из-за этого у знаменитости сорвался концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня.