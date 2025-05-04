Судьба квартиры в Юрмале на фоне запрета Орбакайте непонятна

Кристина Орбакайте неожиданно оказалась в «черном списке» у латвийских властей. В правительстве заявили, что выступление Орбакайте «не соответствуют интересам нацбезопасности Латвии» и запретили въезд в страну.

Поклонники певицы переживают за недвижимость в Юрмале, которую, по слухам, ей оставил Борис Моисеев. Два года назад квартира оценивалась в 200 тысяч евро. К Кристине Борис Михайлович всегда относился как к дочери.

Позднее, уже после смерти певца, начали говорить, что недвижимость перешла в собственность вовсе не Орбакайте, а Сергея Гороха, друга и директора артиста.

Сам Сергей, как пишет издание woman на прямой вопрос о принадлежности квартиры в Юрмале ответил уклончиво.

«Сообщения о том, что Борис Михайлович подарил Кристине свою квартиру в Юрмале, были еще при жизни Бориса, но об этом и Борис Михайлович, и Кристина узнавали только из прессы», — сказал он.

Накануне певица Кристина Орбакайте заявила о планах оспорить решение латвийских властей на въезд в страну, она отметила, что музыка не должна использоваться как оружие.

Орбакайте заявила в соцсетях, что латвийские власти нарушили ее права и принципы свободы слова