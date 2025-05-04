СМИ: у Петросяна с супругой обнаружены большие долги

Евгений Петросян задолжал Федеральной налоговой службе 1 221 987 рублей. Следующий этап - судебные приставы могут открыть исполнительное производство.

Татьяне Брухуновой насчитали 125 тысяч 754 рубля за коммунальные услуги по квартире в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках, пишет gazeta.ru.

29 апреля Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск юмориста Евгения Петросяна к своей дочери. Женщину выпишут из квартиры в ближайшее время. Telegram-канал SHOT утверждал, что Петросян назвал Викторину «бывшим членом семьи».

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. На данный момент дочь артистов проживает в США и занимается бизнесом.