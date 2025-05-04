Катя Лель рассказала, стоит ли россиянам бояться нашествия НЛО

Катя Лель известна не только многочисленными хитами, но и рассказами о встречах с НЛО. Певица не скрывает, что пришельцы во время общения с представителями человеческой цивилизации бывают весьма агрессивными. Сама Катя, например, после встречи с инопланетянами как-то лишилась нескольких зубов.

Чтобы делать, чтобы этого не произошло, и стоит ли россиянам бояться нашествия НЛО, о котором так часто говорят в последнее время, Катя рассказала корреспондентам «МК».

- Не надо бояться НЛО, - уверяет Катя. - Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если Вас украдут, значит, потом тоже вернут.

При этом певица предупреждает: во время возможного контакта с инопланетянами нужно сразу обозначить границы. И категорически запретить пришельцам забирать у вас что-либо.

- Вы сразу говорите: «Я не разрешаю забирать и не отдаю вам никакие свои органы», - продолжает певица. - Если бы я знала об этом изначально, то, наверное, в свои 16 лет (во время встречи певицы с НЛО, после которой она лишилась нескольких зубов – авт.) запретила им. Сказала бы сразу: «Я не даю согласия на это». Но кто знал!

Певица знает, что не все люди верят в существование НЛО. Их звезда называет низкостатными.