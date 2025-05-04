Катя Лель рассказала, стоит ли россиянам бояться нашествия НЛО
Катя Лель известна не только многочисленными хитами, но и рассказами о встречах с НЛО. Певица не скрывает, что пришельцы во время общения с представителями человеческой цивилизации бывают весьма агрессивными. Сама Катя, например, после встречи с инопланетянами как-то лишилась нескольких зубов.
Чтобы делать, чтобы этого не произошло, и стоит ли россиянам бояться нашествия НЛО, о котором так часто говорят в последнее время, Катя рассказала корреспондентам «МК».
- Не надо бояться НЛО, - уверяет Катя. - Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если Вас украдут, значит, потом тоже вернут.
При этом певица предупреждает: во время возможного контакта с инопланетянами нужно сразу обозначить границы. И категорически запретить пришельцам забирать у вас что-либо.
- Вы сразу говорите: «Я не разрешаю забирать и не отдаю вам никакие свои органы», - продолжает певица. - Если бы я знала об этом изначально, то, наверное, в свои 16 лет (во время встречи певицы с НЛО, после которой она лишилась нескольких зубов – авт.) запретила им. Сказала бы сразу: «Я не даю согласия на это». Но кто знал!
Певица знает, что не все люди верят в существование НЛО. Их звезда называет низкостатными.
- Это те люди, которые находятся на низких частотах и которые не работают над собой, - уверяет артистка. - Они могут осудить, посмеяться, не понимая, что за этим стоит. Знаете, говорят: «Если мы этого не чувствует, не видим и не слышим, значит, этого не существует». Или некоторые еще говорят: «Того, что нельзя объяснить наукой, - нет!». Но это же бред! Пора просыпаться, пробуждаться и пора работать над собой, повышая свой уровень сознания. В первую очередь, для того, чтобы понимать, что есть в этой Вселенной, а чего – нет.