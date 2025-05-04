Ксения Стриж раскритиковала Григорьева-Аполлонова

«Иванушки International» были гостями шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Кирилл Андреев рассказал, как начинался путь коллектива в шоу-бизнесе.

Музыканты сами не ожидали такого стремительного успеха. Репертуар составлял продюсер Игорь Матвиенко он сделал удачный, выбор. Хиты — такие, как «Тополиный пух», «Тучи» и многие другие — продолжают оставаться на слуху, рассказывает издание vokrug.tv.

Гостьей передачи была Ксения Стриж. Телеведущая призналась, что никогда не понимала, в чем секрет популярности «рыжего» из группы.

«Он не поет, не танцует, где-то в двух песнях какой-то речитатив зачитал, который не поймешь», — констатировала Ксения.

Ранее Кирилл Туриченко на премьере фильма «Тур с Иванушками» напомнил, что группе исполняется 30 лет. По его словам, у коллектива запланирован большой тур, а также съемки сериала. Он сам, Григорьев-Апполонов, а также Кирилл Андреев не будут принимать полноценное участие в проекте. Их сыграют актеры.