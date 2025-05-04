Последняя любовь Евгения Осина рассказала о мистической связи с покойным артистом

Евгения Осина нет с нами уже почти семь лет. Все это время память о нем бережно хранит Елена Скорнякова. В шоу-бизнесе ее называют главным лучиком солнца и последней любимой женщиной музыканта. В беседе с корреспондентами «МК» Елена призналась: связь с Осиным у нее не прервалась даже после его смерти…

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- Я считаю, что Женя до сих пор с нами: он постоянно присутствует в моей жизни, - говорит Елена. – Он мне очень часто снится. Например, к перемене погоды. Недавно, вот, опять снился: я четко понимала, что будет потепление или похолодание. Часто Женя приходит во снах и о чем-то предупреждает. За день до того, как сожгли его могилу на кладбище, он приснился совершенно молодым, можно сказать, юным мальчишкой. Был открыт гроб, а он лежал лицом вниз... Я тут же проснулась, было четыре утра. А уже днем мне позвонили и сказали, что произошел акт вандализма на кладбище.

По словам Елены, сейчас на могиле Осина – чистота и порядок. Никаких хулиганских действий больше никто не совершает.

- Я постоянно хожу в церковь, поминаю Женю, - продолжает женщина. – Вот совсем недавно была: поставила свечки, помолилась. Так хорошо сразу на душе стало. На кладбище мы тоже бываем. Знаете, там однажды такой мистический момент произошел. Мы пришли на кладбище: стоим, вспоминаем Женю. И вдруг, откуда ни возьмись, прилетает оса и садится на букет цветов. Мистика? Как хотите, это называйте. Я считаю, что это Женя дал знак: он с нами.

Осин ушел из жизни в 54 года. Елена считает: сколь ранний уход обусловлен несколькими причинами.

- Женя переживал, что у него не было возможности активно выступать и радовать зрителей, - делится Елена. - Это одна из причин. Возможно, еще и окружение сыграло свою роль. К нему приходило всегда очень много людей: о чем-то просили постоянно… Естественно, и угощали, что делать было категорически нельзя.

Сама Елена после ухода Осина так и не смогла наладить свою личную жизнь. Она считает, что заменить Евгения не сможет ни один мужчина.

- Наверное, все самое хорошее в моей жизни уже было, - продолжает Елена. – Я нахожусь не в том возрасте, чтобы строить отношения. Да и человека, который бы полюбил меня и моего ребенка, я не встретила. Женя в свое время принял меня со всеми проблемами, за что я ему очень благодарна. В тот момент, когда я нуждалась в его поддержке, он мне ее дал. Женя всегда был очень внимателен ко мне и к моей дочери.

Елена говорит, что сейчас все свои силы вкладывает в развитие дочери Насти.