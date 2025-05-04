Самойлова рассказала, что будет на третьем этаже ее загородного дома

Оксана Самойлова в соцсети показала процесс ремонта в загородном доме. Многодетная мама, сообщила, что довольна, стройка идет быстро, есть все шансы уложиться в запланированные 4 месяца. На всех этажах завершился этап штукатурки. На днях к работе приступят электрики. Также уже частично поставлены окна, пишет 5 Канал.

До перестройки в доме были гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал, хаммам, четыре спальни с гардеробными и санузлы.

Оксана рассказывала, что будет менять фасады, пристроит новую часть дома, установит в саду беседки и навесы, а также сделает. подсветку. На третьем этаже здания Самойлова собирается устроить огород.

Ранее Оксана Самойлова поделилась с подписчиками новым увлечением. В своих соцсетях она показала первые саженцы, которые выращивает для будущего огорода. На кадрах — аккуратные ряды молодой рассады в контейнерах. Самойлова призналась, что сейчас это ее главный интерес: