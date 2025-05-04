Бузова сообщила, что «залегендарила» свои песни

Ольга Бузова надеется, что ее хиты будут звучать вечно. Певица работает над клипом с группой «Дискотека Авария» на их совместную песню «Страна Аления».

Как пишет 5-tv.ru, Ольга раньше даже не рассчитывала, что ей когда-нибудь представится возможность создать общий проект с таким легендарным музыкальным коллективом. Коллаборация была организована по инициативе солистов «Дискотеки Авария» Алексея Серова и Алексея Рыжова.

«Их песни вечные. Как, надеюсь, будут в будущем и мои. И мы залегендарили так залегендарили. Вы представьте себе, „Дискотека Авария“ и Ольга Бузова», — сказала исполнительница.

Бузова отметила, что многие фразы из ее песен становятся крылатыми, которые она потом использует в своем творчестве. Например, «Кайфуйте, жизнь одна» или «Если нужно объяснять, то не нужно объяснять».

Ранее рок-музыкант и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что уважает российскую певицу Ольгу Бузову. Самойлов отметил упорство и трудолюбие исполнительницы, добавив, что уважает Бузову за ее личные «бойцовские» качества.