49-летняя Волочкова снялась обнаженной

Балерина Анастасия Волочкова снялась обнаженной. Бывшая прима Большого театра опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя Анастасия Волочкова была запечатлена в шапке без одежды. Танцовщица также надела украшения: кулон с цепочкой и кольца. Знаменитость убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа. Балерина позировала в бане.

«Вечернее парение перед завтрашней премьерой. Домашняя авторская балетная баня», — подписала кадр Волочкова.

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26 апреля прошла свадьба дочери Волочковой Ариадны с бизнесменом Никитой Григоряном в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. До этого, 24 апреля, девушка обвенчалась с возлюбленным. Церемония венчания прошла в католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. На таинстве не было родителей жениха и невесты — только священники и сами молодожены.

Известно, что Ариадна планировала отпраздновать две свадьбы: одну — в Москве для отца Игоря Вдовина, а другую — в Санкт-Петербурге для матери. Девушка приняла такое решение из-за конфликта между родителями.