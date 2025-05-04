Экс-жена Паши Техника рассказала, как ее обманула Собчак

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая рассказала, что ее обманула журналистка Ксения Собчак. Подробностями инцидента она поделилась в интервью YouTube-каналу «Люди Pro».

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Карицкая призналась, что дала интервью Собчак взамен на помощь с получением места на кладбище для захоронения рэпера.

После выхода интервью журналистка сообщила девушке, что администрация кладбища отказала ей в предоставлении места. На это Карицкая ответила, что семья покойного музыканта нашла другое место и попросила помочь с его оплатой в размере 560 тысяч рублей, но Собчак прочитала сообщение и ничего не ответила.

— Никаких денег я не получила. Просто мне предложили, а родители думали о том, где хоронить Пашу. Я предложила дать интервью за место на кладбище, — призналась Ева Карицкая.

О смерти Паши Техника стало известно 4 апреля — об этом сообщили его близкие. Менеджер рэпера Марк Яровный позже опубликовал официальное медицинское заключение о смерти рэпера, согласно которому причиной смерти стал септической шок.

Похороны музыканта состоялись на Николо-Архангельском кладбище 11 апреля. О том, как прощались с легендой русского андеграунда его близкие и сотни поклонников, — в материале «Вечерней Москвы».