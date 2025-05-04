На Кадышеву напали в Иваново после концерта

Крайне неприятный инцидент произошел с Надеждой Кадышевой после концерта в Иваново. Народная артистка России завершила выступление, собралась уходить со сцены, но тут к ней подбежала молодая женщина и схватила за горло. При этом она что-то выкрикивала, информирует gazeta.ru.

Девушку оттащили и передали полицейским. Срочно вызванные медики осмотрели Кадышеву, она физически не пострадала.

Представители звезды обратились в местные правоохранительные органы.

«К сожалению, мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом», — заявили они.

В последнее время слава Надежды Кадышевой переживает реинкарнацию. Её песни активно вирусятся в соцсетях, особенно хит «Плывет веночек». А купить билеты на концерты «Золотого кольца» почти невозможно.