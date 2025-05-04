Кушанашвили прокомментировал ситуацию с Моргенштерном*

Отар Кушанашвили считает, что добровольно прошедший лечение в рехабе Моргенштерн действительно мог встать на путь исправления. По мнению журналиста, слова музыканта о контракте с дьяволом стали первым шагом к признанию проблемы зависимости. Правда, Отар подчеркнул, что не особенно доверяет словам представителей шоу-бизнеса. Об этом пишет СтарХит.

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«Давайте перестанем подтрунивать, если он искренне это сказал. Он говорит: „Ради успеха, популярности я продал душу дьяволу“. Если так считает, я оговариваюсь, если это искренне, то, значит, какая-то рефлексия происходит в организме у парня, если ему действительно плохо и он нуждается в лечении, а он в рехабе, я желаю ему выздоровления. Но знание того, что собой являют артисты, к сожалению, лишает меня уверенности в его искренности», — сообщил журналист на своем шоу «Каково?».

Ранее общественники из «Зова народа» обратились с просьбой к главе СК Александру Бастрыкину снять с признанного в РФ иноагентом рэпера Алишера Моргенштерна данный статус.

*Признан иноагентом в РФ.