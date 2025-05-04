Экс-ведущий «Модного приговора» сообщил, что на телевидение не вернется

Александр Васильев уехал из России и теперь живет во Франции. Программа «Модный приговор» уже некоторое время выходит без его участия. Но, по словам историка моды, он вкусил свободы и ни за что с ней не расстанется Васильев читает лекции в Европе и выступает в прессе, пишет СтарХит.

«Я сделал в жизни абсолютно все, о чем мечтал в детстве. Я как был востребован на 100%, так я и востребован на 100%. Как я был популярен, так я и популярен. Сейчас у меня график сверстан до 2027 года»», — уверяет Александр Васильев.

Васильев признается, что в эмиграции есть определенные сложности. Но, поскольку это его собственный выбор, винить тут некого. В частности, от него отвернулись многие бывшие друзья. Но не все, а дружба с оставшимися стала еще прочнее. На тех, кто пропал из его жизни, Васильев не в обиде. Он сказал, что трусов вокруг много, и он их понимает.

Возвращаться на телевидение Александр не будет.

«Меня часто спрашивают журналисты: „А вы не жалеете?“ Сразу отвечу, конечно, нет. И даже если мне скажут: „Пожалуйста, приезжайте к нам, Александр Александрович“, — хотя они так не скажут. Я отвечу: „Нет! Свобода дороже. Я сейчас живу абсолютно интересной жизнью. Путешествую во многие страны, куда у меня не было не то, что возможности, а времени улететь», - сообщил он.

Ранее Васильев подчеркнул, что очень ценит прошедшие годы и уважает свою супругу, которая ушла из жизни.