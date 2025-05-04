Гуф был шокирован встречей с Розой Сябитовой

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Не так давно рэпер Гуф (Алексей Долматов) пересекся с Розой Сябитовой на съемках реалити-шоу. Встреча эта оставила у музыканта неизгладимое впечатление.

Правда, речь скорее о разочаровании, чем о восхищении.

«Я думал, что это образ у нее в программе „Давай поженимся!“. Там же вот такая Роза Сябитова: „А вы узнали, у женишка там есть денежка, водится?“ Так она вот такая и приехала туда. Ну то есть один в один. Мы офигели. Я думал, это образ», — признался артист в одном из шоу на платформе «VK Видео».

Гуф вспомнил, что пытался общаться со знаменитой телесвахой максимально корректно, но все равно угодил в неприятный инцидент.

«Я уже там выучил ее отчество: „Извините, Роза Раифовна, а вот у меня два брака там было“. Она говорит: „Да вы как на рынке. Мы сейчас ходим, товар продаем, а вы покупатели, но мы вот не хотим вам продаваться“. И я стою, думаю: „О чем она вообще говорит?“», — поделился историей исполнитель.

Он не скрывает, что представления о Сябитовой, которые у него были, совершенно не совпали с реальностью. Артист считал, что телеведущая более человечна.