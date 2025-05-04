Суд пересмотрит дело о взыскании с жены экс-солиста «Иванушки International»

Московский городской суд займется пересмотром решения о взыскании более 1,6 млн рублей с Александры Куцевол, гражданской супруги покойного участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева.

Яковлев скончался в 2017 году в 47 из-за остановки сердца. Куцевол жила в его квартире с 2012 года, но с апреля 2018 года за Романом Радовым, другом Олега, было зарегистрировано право собственности на жилье, пишет РИА Новости.

В ноябре 2019-го Куцевол давали месяц на выселение из квартиры артиста, но она не выполнила это требование. Позднее Куцевол обратилась с иском к Радову, указывая, что с сентября 2012 по март 2021 годы она была зарегистрирована и проживала в квартире Яковлева. Ею были понесены расходы более 300 тысяч рублей, и она просила взыскать с Радова эту сумму.

Радов предъявил к ней встречный иск о взыскании неосновательного обогащения за проживание в размере 1 630 100 рублей.

Изначально все исковые требования суд удовлетворил. Куцевол подала апелляцию, но безуспешно. Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции встал на ее сторону и отменил решение, направив его на новое рассмотрение.

Александра Куцевол организовала похороны и называла себя гражданской женой артиста. Она даже пыталась доказать регистрацию брака в Сербии. Но суд признал наследником певца его приятеля Романа.