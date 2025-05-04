Суд пересмотрит дело о взыскании с жены экс-солиста «Иванушки International»

Суд пересмотрит дело о взыскании более полутора миллионов рублей неосновательного обогащения с жены покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Александры Куцевол. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

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Известно, что ранее суд взыскал с Куцевол в пользу друга Яковлева Романа Радова сумму в 1,6 миллиона рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 206 тысяч рублей и расходы на госпошлину.

Мосгорсуд признал взыскание законным, однако Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение и постановил пересмотреть дело жены покойного певца.

Ранее сообщалось, что Куцевол проиграла суд обманутой телефонным аферистом россиянке.