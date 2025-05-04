Ротару могут лишить денег за проданную квартиру в центре Москвы

На этой неделе София Ротару наконец продала свою московскую квартиру после пяти лет безуспешных попыток. Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда певица переоформила недвижимость площадью 121 квадратный метр с видом на Московский зоопарк на своего 54-летнего сына Руслана. За трёхкомнатную квартиру, некогда подаренную мэром Лужковым, певица с сыном выручили 65 миллионов рублей.

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После сделки встал вопрос об уплате налогов. Так, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил изданию Life, что знаменитому семейству придётся выплатить в казну кругленькую сумму. По его словам, Руслан может применить налоговый вычет в размере 1 млн рублей. Затем будет применена ставка 13% для дохода до 2,4 млн рублей и 15% для дохода выше 2,4 млн рублей. В итоге сумма платежа составит 9,552 миллиона рублей.

София Ротару осталась без квартиры в Москве

При этом, по мнению юриста, Ротару может и вовсе лишиться всей суммы.

«Правда, семья Ротару могла пойти на хитрость. Речь идёт о потенциально притворной сделке, когда София якобы продала Руслану квартиру за 65 млн руб., а он затем перепродал её реальному покупателю за ту же сумму», — поделился налоговый юрист, отметив, что в таком случае сделку проверят сотрудники силовых и налоговых ведомств.

Если действительно будет выявлено уклонение от уплаты налогов, а также перевод средств в любую из недружественных для государства стран, в том числе для дальнейшего финансирования антироссийской деятельности, то всё полученное при сделке будет обращено в доход РФ. Кроме того, после этого в отношении участников может быть возбуждено уголовное дело.