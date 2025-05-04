Леди Гага приблизилась к рекорду Queen по количеству человек на концерте

В Рио-де-Жанейро певица Леди Гага выступила с грандиозным бесплатным концертом, собравшим около 2 миллионов зрителей на пляже Копакабана, сообщает издание AP. На этом концерте она исполнила свои самые популярные хиты, такие как «Poker Face», «Alejandro» и другие.

«Сегодня вечером мы творим историю. Спасибо за то, что вы творите историю вместе со мной», — кричала Леди Гага толпе.

Организаторы подтвердили, что это стало самым масштабным событием в карьере певицы. По их данным, шоу посетило 2.1 миллион человек.

Леди Гага начала концерт с хита «Кровавая Мэри» и перевоплощаясь в яркие наряды, включая платье с бразильским флагом. Некоторые зрители даже забрались на деревья, чтобы послушать исполнительницу.

Концерт Леди Гаги смог приблизиться к концерту Queen в Сиднее, который прошел 26 апреля 1985 года. Мероприятие собрало свыше 2 миллионов зрителей. 4 мая 2024 года Мадонна повторила успех, выступив на пляже Копакабана перед 1,6 миллиона фанатов. Неофициальные источники утверждают, что число зрителей на концерте Мадонны могло превысить 4 миллиона человек.