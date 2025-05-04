Как Педро Паскаль добился успеха в Голливуде после 15 лет на вторых ролях?

14 апреля на стриминг-сервисе HBO состоялась громкая премьера второго сезона постапокалиптического проекта «Одни из нас», а в начале месяца исполнитель одной из главных ролей в шоу — Педро Паскаль — отметил свое 50-летие. Он стремительно стал любимцем публики благодаря неиссякаемой харизме, обаятельной улыбке и участию в нескольких нашумевших сериалах последних лет. Примечательно, что сниматься актер начал еще в 1990-х годах, но никогда не гонялся за славой и по большей части играл в театре и небольших проектах, поэтому успех пришел к нему поздно — уже после 40 лет. В новом материале из цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как Паскалю, выходцу из семьи политических беженцев из Чили, спустя долгие годы трудностей, отказов и разочарований удалось покорить сердца миллионов поклонников и стать популярным в социальных сетях.

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«Педро Паскаль чертовски крут»

2023-й можно смело назвать годом триумфа Педро Паскаля в Голливуде. Блистательный дуэт с Николасом Кейджем в «Невыносимой тяжести огромного таланта», работа с легендарным режиссером Итаном Коэном, съемки в рекламе и для обложек глянца, ажиотаж и тысячи упоминаний в социальных сетях и, как вишенка на торте, премьера сериалов «Мандалорец» и «Одни из нас». Вполне логично, что по версии журнала Time актер вошел в список 100 самых влиятельных людей года.

«Педро Паскаль чертовски крут. Извините, но никакое другое слово не подойдет для его описания. И я не предвзята, несмотря на то что знаю его в течение последних 30 лет, а вы все только начинаете знакомиться с Педро», — именно так описала его давняя подруга, актриса Сара Полсон

Тем более удивительно, что до 40 лет Паскаль провел в статусе малоизвестного актера, вечно играющего второстепенные или вовсе эпизодические роли, а его карьеру в Голливуде в тот период сложно было назвать хотя бы более-менее сносной. «Я постоянно работал, это была типичная борьба, но всегда находился кто-то, кто мог меня выручить в трудную минуту: помочь купить продукты или заплатить за аренду», — вспоминал он.

Чтобы свести концы с концами и оплатить счета, актер снимался на телевидении и в театре, преподавал актерское мастерство в качестве репетитора — и даже в самых смелых мечтах не мог представить, что станет кумиром миллионов.

Обаятельный мигрант из семьи политических беженцев

Детство и юность Хосе Педро Бальсамеды Паскаля (полное имя актера) было ознаменовано постоянными переездами. Он родился в столице Чили, Сантьяго, и стал вторым из четверых детей: у актера есть старшая сестра Хавьера, младший брат Николас и сестра Люкс.

Родители будущей звезды, детский психолог Вероника и врач-репродуктолог Хосе, были близкими родственниками президента страны, поэтому выступили против диктатуры захватившего власть генерала Аугусто Пиночета. Из-за этого они подверглись политическому преследованию и были вынуждены бежать из страны. Супруги вместе с детьми получили убежище в Дании, а когда Педро исполнилось 11 лет, переехали в США, где поселились сначала в городе Сан-Антонио, штат Техас, а затем обосновались в Калифорнии.

Паскаль не раз признавался, что с ранних лет был очарован кино и телевидением. Одними из самых ярких детских воспоминаний он называет поход с родителями и старшей сестрой на фильм «Пурпурный дождь» и многократный просмотр в течение дня картины «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега».

При этом Педро даже не задумывался о карьере актера, поскольку серьезно занимался плаванием и в возрасте 11 лет даже участвовал в соревнованиях штата Техас. Однако спортивные успехи не добавили ему популярности, а после переезда в Калифорнию ситуация лишь ухудшилась: в новой школе одноклассники попросту травили застенчивого юношу.

Мне говорили: «Почему твоя мать говорит не так, как все?» Это были очень, очень тяжелые годы. Очень много буллинга Педро Паскаль

Чтобы защитить сына, родители приняли решение перевести его в Школу искусств округа Ориндж. В новом учебном заведении Паскаль быстро пристрастился к классической литературе, стал чаще читать пьесы, а затем понял, что хочет играть в театре, и в итоге забросил спорт ради курсов драматического мастерства.

«Я бы сказал, что не был хорошим официантом»

Жизнь Паскаля в 1990-х была похожа на американские горки. В 1993 году он поступил в Нью-Йоркский университет, где с головой окунулся в изучение тонкостей актерской профессии. Там же он познакомился с будущей звездой антологии «Американская история ужасов» Сарой Полсон, которая стала частью его «нью-йоркской семьи».

«В те годы мы с Педро постоянно ходили в кино и терялись в фильмах — были вещи, от которых мы хотели сбежать ментально, эмоционально, духовно», — рассказывала Полсон

В то же время у отца Паскаля начались серьезные проблемы. В Калифорнии мужчина быстро нашел работу репродуктологом в престижном Медицинском центре Калифорнийского университета, но спокойная и благополучная жизнь длилась недолго. В феврале 1995 года мужчину и его коллег обвинили в занижении денежных выплат и незаконном изъятии яйцеклеток у одних пациенток и пересадке эмбрионов другим.

Бальсамеда сначала яростно отвергал все обвинения, а затем под предлогом болезни матери вернулся вместе с женой и двумя младшими детьми в Чили, где к тому моменту к власти пришел демократически избранный президент. На родине мужчина устроился в одну из самых элитных частных клиник страны, и уголовное дело в США этому не помешало, так как его сочли клеветой.

Не слишком удачно в тот период складывались у актера и дела на профессиональном поприще. Бесконечные прослушивания для рекламных роликов и эпизодов в сериалах в большинстве случаев заканчивались отказом, денег катастрофически не хватало, поэтому Паскаль параллельно подрабатывал официантом. Правда, по его словам, он отвратительно справлялся со своими обязанностями.

Я бы сказал, что не был хорошим официантом. По очень многим причинам. Если вы нравились мне, то вы мне нравились. Если нет — нет. И этот подход не слишком удачно сочетался с большим количеством клиентов. Меня часто увольняли — наверное, около десяти раз Педро Паскаль

Лишь в 1999 году Паскаль получил первые, хоть и эпизодические, роли в сериалах «Закон и порядок», «Прикосновение ангела» и нескольких эпизодах одного из самых популярных молодежных шоу тех лет «Баффи — истребительница вампиров». Параллельно он играл в разных постановках и сам ставил спектакли. Однако ни симпатичная внешность, ни очевидный для всех талант так и не помогали ему пробиться на большие экраны.

Более того, в том же 1999-м карьера Паскаля едва не закончилась из-за очередной семейной трагедии. Мать актера, всегда поддерживавшая его во всех начинаниях и верившая, что он обязательно станет звездой, внезапно для всех покончила с собой. Произошедшее сильно отразилось на ее сыне.

Она была любовью всей моей жизни. Я думаю о ней каждый день. Поскольку я не молюсь, я не могу сказать, что у меня есть ощущение, будто она где-то рядом. Но я живу для нее, даже несмотря на то, что она ушла Педро Паскаль

Паскаль тяжело переживал потерю и захотел ненадолго остаться с родными в Чили, но его агент не согласилась с этим решением и разорвала с ним контракт.

Вернувшись в США, актер фактически был вынужден начать все с нуля. Чтобы почтить память матери, он взял ее фамилию Паскаль вместо отцовской, под которой снимался до этого, и начал с удвоенной силой ходить по кастингам. Однако большинство прослушиваний по-прежнему заканчивалось отказом, что больно било по его самооценке. «Я считал, что, если к 29 годам у меня не будет серьезных проектов, все будет кончено. Я серьезно думал отказаться от детской мечты стать актером», — однажды признался он.

Долгожданный звездный час

Однако первые серьезные роли в фильмографии актера появились не к 2005 году, когда ему исполнилось 29, а лишь 10 лет спустя. К тому моменту он сыграл в трех десятках проектов, в том числе и в таких известных шоу, как «Менталист», «Хорошая жена», «CSI: место преступления» и «Следствие по телу», но все это были эпизодические появления на кабельном телевидении.

Неудачи меня многому научили. Я развил в себе жизнестойкость. Но насколько бы сильно ты ни был закален, в один миг все может обрушиться. Мы ходим по грани — между теми, кем мы были с самого начала, и теми, кем мы стали и чему научились Педро Паскаль

Перезапустил карьеру Паскаля четвертый сезон гремевшего в 2010-х годах шоу «Игра престолов». О кастинге на роль болтливого и надменного принца Оберина Мартелла он узнал от одного из своих учеников и вознамерился во что бы то ни стало получить ее. «Стащил работу у ребенка, который только выпустился из школы», — иронично шутил актер.

Персонаж Паскаля хоть и появился всего в семи сериях культового сериала, но за эту роль он был отмечен на нескольких премиях как лучший новый актер на ТВ. Это был первый крупный успех, после которого его стали чаще приглашать на заметные роли. Так, в 2015 году, когда актеру исполнилось 40, он сыграл главного героя в криминальном хите «Нарко», затем последовало участие в полнометражных блокбастерах «Kingsman: золотое кольцо», «Великая стена», «Перспектива» и «Великий уравнитель 2».

Следующей большой роли Паскалю вновь пришлось ждать четыре года, но оно того стоило. В 2019 году глава студии Marvel Джон Фавро запустил сериал по вселенной «Звездных войн» — «Мандалорец» — и предложил актеру сыграть сурового наемника, который практически всегда появлялся на экране в маске и доспехах и стал приемным отцом малышу Грогу. Тот с радостью согласился — и не прогадал, ведь именно этот проект сделал его звездой.

«Он очень похож на классическую кинозвезду в своем обаянии и манере подачи. И он тот, кто очень серьезно относится к своему ремеслу», — объяснял Фавро, почему остановился именно на кандидатуре Педро

После этого карьера Паскаля взлетела подобно ракете. Главные роли в полнометражных фильмах «Чудо-женщина: 1984», «Тревожный звонок», «Невыносимая тяжесть огромного таланта», «Красотки в бегах», сериалы «Мой питомец — псих», «Книга Бобы Фета», «Гладиатор II», «Одни из нас» — лишь некоторые из громких проектов последних лет в его послужном списке. Во многих из них актер сыграл заботливого отца-одиночку средних лет, что стало предметом многочисленных шуток со стороны его поклонников. В интернете он и вовсе стал «крутым распутным секси-папочкой» и героем мемов.

Паскаля, кстати, не смущает статус кумира молодежи. Он не раз признавался, что относится к новообретенной славе в соцсетях с энтузиазмом и с удовольствием периодически просматривает фанатские паблики и вирусные видео со своим участием. Они помогают ему взбодриться в минуты уныния и грусти.

Скрытная душа компании

При взгляде на Паскаля может создаться впечатление, что для него нет запретных тем для обсуждения. И это действительно так, за одним исключением: про личную жизнь он вообще ничего не говорил.

В марте 2025 года поклонники заподозрили, что Паскаль встречается со звездой сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, но их радость оказалась преждевременной. Актер лично опроверг эти слухи, заявив, что поужинал с Энистон в ресторане и ему было приятно провести вечер в компании столь прекрасной женщины, но они просто хорошие друзья.

Лишь однажды в момент откровенности Паскаль обмолвился, что избегает отношений и не заводит детей, потому что боится потерь.

Никто из нас на самом деле не знает, на что мы были бы способны, столкнувшись с мыслью об утрате любви Педро Паскаль

Тем не менее актера сложно назвать убежденным интровертом и мизантропом. Все, кто общался с ним лично, говорят, что за его брутальной внешностью скрывается верный друг и душа компании, который до сих пор не может до конца поверить, что не сдался и достиг успеха, несмотря на все сложности и бесчисленные отказы. Такой вот скромный парень Педро Паскаль, не любить которого невозможно.