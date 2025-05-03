Владимир Пресняков показал редкое фото с сыновьями и женой

Музыкант Владимир Пресняков снялся с женой и сыновьями на Мальдивах. Снимками он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Уже несколько дней семья отдыхает на берегу Индийского океана. Накануне артист опубликовал фото, сделанное во время съемки на островах. Пара шла по песку в пляжной одежде и держала за руки обоих сыновей.

Наталья Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Они познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». Исполнительница рассказывала, что с первого взгляда влюбилась в певца и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, но он почувствовал, что нашел свою женщину. Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу. Влюбленные воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.

А в марте Пресняков и Подольская сообщили о строительстве нового особняка. Артисты нашли участок в том же поселке, где было их старое жилье. Пресняков признался, что хотел бы дом в белых тонах. Он также хочет более просторные комнаты для своих сыновей.