Брухунова назвала игру жены Янковского «плоской и пустой»

Татьяна Брухунова сходила в кинотеатр на приключенческий экшн-фильм «Кракен». После просмотра молодая супруга Евгения Петросяна поделилась своими впечатлениями в социальной сети. Об этом пишет СтарХит.

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«Актерски просела единственная женская роль. К сожалению, Диана Пожарская не справилась с персонажем. Ее геолог получилась плоской и пустой. Нет глубины пережитого ужаса, нет тепла зародившегося чувства. Это особенно бросается в глаза на фоне выразительных и более прописанных даже второстепенных персонажей. Они, несмотря на ограниченное экранное время, выглядят живыми и интересными», — написала Татьяна.

Ранее Татьяна показала на своей странице в соцсети, как ее радует Петросян. Брухунова похвасталась, что муж подарил ей букет сирени. Цветы юморист принес любимой просто так, без повода. Татьяна намекнула, что подобные жесты 79-летний Евгений Ваганович делает часто.