Собчак показала фото с закрытого 58-летия Киркорова

Ксения Собчак опубликовала фотографию с Филиппом Киркоровым на его 58-летии. Журналистка оказалась в кругу самых близких друзей певца, которых- он пригласил на праздник.

К снимку она сделала очень трогательный и теплый пост. Об этом сообщает gazeta.ru.

«Мой любимый, ранимый и всегда настоящий друг Филипп! Кажется, я знаю тебя всю свою жизнь. Еще маленькой девочкой я ходила на твои концерты «Атлантида» в БКЗ «Октябрьский». Краски, перья, фонтаны конфетти, фейерверки – в твоей жизни и на сцене всегда праздник. Так ли это на самом деле? Думаю, не всегда. И люблю в тебе именно этого маленького ребенка, которого вижу внутри. Все, что ты делаешь, ты делаешь как живой человек. И я обожаю в тебе это. Не расчетливый, продуманный и циничный, а живой ребенок. Оставайся таким», — пожелала Собчак поп-королю

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В начале апреля Филипп Киркоров показал, что приобрел новые Rolex из лимитированной серии в преддверии Дня Победы. По словам певца, часы с изображением монумента «Родина-мать зовет» выпустили ограниченным тиражом 80 штук в подарочном футляре с георгиевской лентой.

После покупки Rolex к 80-летию Победы Киркорова поддержал правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад. Живописец считает, что налоги от продаж таких предметов роскоши, как часы Rolex, приближают «час победы над нацизмом». Также он напомнил, что орден Победы покрыт рубинами и бриллиантами — тем, чем «богата наша родная земля».