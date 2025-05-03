Валерия показала, как носит супруга на руках

Валерия и Иосиф Пригожин, как и многие другие представители российского шоу-бизнеса, уехали из Москвы, где бушевала непогода, на теплое море.

Певица в микроблоге выложила шуточное видео их совместного купания – она держит вольготно устроившегося супруга на руках, пишет издание Тhevoicemag.

«Девочки, не знаю, как вы, а я своего мужа ношу на руках. Как тебе с этим нормально или как?» — обратилась к мужу Валерия.

Продюсер улыбается и выглядит очень довольным.

Недавно Иосиф Пригожин в жесткой форме заступился за супругу. Валерия исполнила советскую песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» под аккомпанемент гармониста на фоне руины зданий. Такой клип был выложен в сеть.

После этого министр культуры Украины Николай Точицкий потребовал от СБУ установить место записи видео для композиции. Если выяснится, что певица нарушила санкции, запрещающие ей въезд в республику, и пересекла украинскую границу, СБУ откроет судебное производство.

Иосиф Пригожин был возмущен планами Службы безопасности Украины, о чем и написал в социальных сетах. Клип снимался не в зоне СВО, а в павильоне «Москино». Это была репетиция перед выступлением в программе «Квартирник».