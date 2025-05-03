Самойлова похвасталась «странным подарком» на день рождения

Оксана Самойлова в микроблоге выложила видеоотчет о том, как Джиган (Денис Устименко) сделал ей подарок на день рождения. Рэпер в косоворотке и цветком на картузе подошел к жене и протянул ей ключи, пишет издание Тhevoicemag.

«Это твой подарочек. Посмотришь его?» — спросил супруг «Да. Я пошла одеваться!» — ответила Самойлова.

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«Какой красавчик! Он размером как машина. Кому-то покажется, что это странный подарок. Но реально это то, что мне сейчас нужно. То, что я очень хотела. Никто в этом мире не знает меня лучше, чем Джиган!» — констатировала Самойлова.

В 2020 году после рождения долгожданного сына Давида Джиган угодил в американскую реабилитационную клинику. Вернувшись в Россию, он продолжил делать странные эфиры в соцсетях и устраивал вечеринки вместо режима самоизоляции в пандемию коронавируса.

На фоне такого поведения мужа Оксана Самойлова подала на развод после 10 лет совместной жизни и рождения четверых детей. Свое решение она объяснила тем, что больше не может терпеть выходки рэпера. Однако потом рэпер лег на реабилитацию и супруги помирились.

Блогер отметила, что они с мужем после рождения четырех детей «одно целое», но она больше не готова прощать ему такое поведение.