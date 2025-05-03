Фронтмен группы Blink 182 Хоппус рассказал, что химиотерапия спасла его

Фронтмен группы Blink-182 Марк Хоппус рассказал о борьбе с раком через четыре года после постановки диагноза. Его цитирует The Sun. 53-летний музыкант в беседе с журналистом Крисом Мойлсом вспомнил, как впервые почувствовал связанное с раком недомогание. "Я играл в видеоигры и болтал по телефону с сыном, учившимся в колледже, и почувствовал что-то странное в плече. Через три дня я уже собирался на химиотерапию", - говорит он. У Хоппуса диагностировали диффузную В-крупноклеточную лимфому 4 стадии - серьезный рак крови, для которого не существует стандартного лечения. "Хорошая новость была в том, что у меня было 60% шансов победить опухоль и никогда больше не иметь с ней дела. Плохая - в том, что химиотерапия была одним из худших моих опытов. Не рекомендую ее. Ноль из пяти звезд", - пошутил он. Однако, продолжил музыкант, лечение спасло его. В период ремиссии он продолжает работать над музыкой. Накануне мать Бейонсе рассказала об онкологическом диагнозе.