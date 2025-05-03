Продюсер оценил финансовые перспективы союза Дранги и Муцениеце

Ирина Лебедева

Когда Агата Муцениеце и Петр Дранга только начали встречаться, многие считали, что это может быть пиар-романом, однако быстро стало понятно, что артисты увлечены друг другом всерьез. Тем не менее, медийность принесет паре дополнительный доход, считает Сергей Дворцов.

Продюсер оценил финансовые перспективы союза Дранги и Муцениеце
© РИА Новости
«Это взаимовыгодный брак, как ни крути. Поднятие цитируемости, заказчики идут на них обоих. Такой творческий союз актуален везде: выезды, ведение мероприятий. Петр хороший ведущий, Агата тоже, плюс еще и красивая. Ее расставание с Прилучным многие одобряли, он скандальный, жесткий, а тут все за нее рады. Она молодец, хочу поздравить их с будущим бракосочетанием», - сказал продюсер.

Дворцов заявил, что семейный бюджет пары значительно подрастет, пишет издание Woman.

«Дранга раньше вел корпоративы за 2 млн, теперь за двоих они могут просить 5 млн. Агата вела где-то за 1,5-1,7 млн. И после этой свадьбы сможет накинуть к цене где-то еще миллион. Когда у артиста повышается цитируемость, раза в два повышаются гонорары точно», - резюмировал продюсер.

Агата Муцениеце выходит замуж за композитора и актера Петра Дрангу. Об этом она сообщила личном блоге, разместив снимок с кольцом на руке.

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