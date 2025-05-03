Продюсер оценил финансовые перспективы союза Дранги и Муцениеце

Когда Агата Муцениеце и Петр Дранга только начали встречаться, многие считали, что это может быть пиар-романом, однако быстро стало понятно, что артисты увлечены друг другом всерьез. Тем не менее, медийность принесет паре дополнительный доход, считает Сергей Дворцов.

«Это взаимовыгодный брак, как ни крути. Поднятие цитируемости, заказчики идут на них обоих. Такой творческий союз актуален везде: выезды, ведение мероприятий. Петр хороший ведущий, Агата тоже, плюс еще и красивая. Ее расставание с Прилучным многие одобряли, он скандальный, жесткий, а тут все за нее рады. Она молодец, хочу поздравить их с будущим бракосочетанием», - сказал продюсер.

Дворцов заявил, что семейный бюджет пары значительно подрастет, пишет издание Woman.

«Дранга раньше вел корпоративы за 2 млн, теперь за двоих они могут просить 5 млн. Агата вела где-то за 1,5-1,7 млн. И после этой свадьбы сможет накинуть к цене где-то еще миллион. Когда у артиста повышается цитируемость, раза в два повышаются гонорары точно», - резюмировал продюсер.

Агата Муцениеце выходит замуж за композитора и актера Петра Дрангу. Об этом она сообщила личном блоге, разместив снимок с кольцом на руке.