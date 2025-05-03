Сати Казанова вспомнила, как потеряла ребенка

У Сати Казановой и ее мужа итальянца Стефано Тиоццо есть дочь. Имя и внешность малышки звезда скрывает, во многом из-за того, что путь к материнству у нее выдался очень непростым. В интервью Светлане Бондарчук певица призналась, что в прошлом потеряла ребенка.

© Соцсети

«Мы лет семь пытались. Первые несколько лет наслаждались, а потом уже немножко с напряжением. Плюс у меня была замершая беременность примерно три года назад. На сроке 9—10 недель. И я так очень болезненно это перенесла», — разоткровенничалась знаменитость.

Казанова постаралась извлечь пользу даже из столь болезненного опыта. Она не скрывает, что именно он помог ей избавиться от многих страхов, связанных с материнством.

«Я думала: вот я идиотина, как я могла этого бояться? Это же такое благословение, дар. К тому же я успела к тому моменту уже что-то прочувствовать, услышать сердцебиение на УЗИ, это уже было не чем-то эфемерным, а очень чем-то конкретным. Это сильно меня отрезвило и было каким-то благословением. И подготовило», — пояснила Сати.

Она и сейчас считает, что появление наследников на свет лишает женщину свободы. Однако потеря ребенка помогла звезде понять, насколько ценна возможность подарить новую жизнь.

Дочь Казановой и Тиоццо появилась на свет осенью прошлого года. Девочка очень похожа на папу и дедушку по материнской линии. Хотя форма глаз и губ досталась малышке именно от Сати.

Но показывать внешность дочери в ближайшее время исполнительница не планирует, считая, что это может плохо сказаться на наследнице.