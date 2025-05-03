Соседов оценил перспективы возвращения Орбакайте

Сергей Соседов уверен: возвращение Кристины Орбакайте в Москву — лишь дело времени. Особенно после того, как правительство Латвии запретило ей въезд в страну. Об этом музыкальный критик рассказал журналистам URA.RU.

«То, что Орбакайте вернется, — это даже, как говорится, к гадалке не ходи. А куда ж она денется? Все равно, рано или поздно, сюда приедет. Кристина, кстати, ничего плохого о России не говорила. Мать ее в дурь поперла, а дочка-то оказалась умнее», - объяснил Соседов.

Сергей отметил, что Алла Борисовна «поперла в дурь», а Кристина оказалась меж двух огней. Конечно, она будет поддерживать мать. И в то же время, ей не хочется сжигать мосты в отношении России.

«Матери-то, может быть, и простительно в силу возраста. А Орбакайте еще не старая. Не говорит ничего, и правильно делает», - резюмировал он.

Напомним, в 2022 году певица вместе с семьей эмигрировала из России в Израиль, после чего на нее обрушилась волна хейта. В ответ на это Алла Пугачева заявила, что те, кто ее критикуют, «были холопами — стали рабами». Недавно артистка вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Она не стала отвечать на вопрос, планирует ли возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».